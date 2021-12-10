Володин обсудил с жителями Саратова введение QR-кодов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообщался с жителями Саратова по поводу законопроектов о QR-кодах.

«QR-код — это не про здоровье, это рычаг воздействия на людей. QR-код разделяет людей. Давайте будем чтить память наших предков, которые боролись против сегрегации и победили фашизм. Не будем возвращаться к тому состоянию, когда всем тяжело», — обратилась к Володину одна женщина.

«Договорились», — ответил политик.

Вячеслав Володин пообещал «получить ответы на все вопросы, которые были озвучены».



Ранее президент России Владимир Путин отметил, что законопроекты о QR-кодах что носят «рамочный характер», поэтому они будут «прорабатываться дополнительно».

«Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Постараемся не допустить опрометчивых решений», — подчеркнул президент.

QR-код можно получить на портале «Госуслуги» при наличии свидетельства о перенесенном коронавирусе (COVID-19) или после прохождения процедуры вакцинации.