В Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию
- 10 декабря 2021, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В правительство РФ направлен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии.
Инициатором этой идеи выступил глава фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.
Как сообщил он в своем Telegram-канале, реализация инициативы обойдется государству в 654,8 млрд рублей.
Миронов назвал пенсионеров «самыми социально незащищенными гражданами» и подчеркнул, что его предложение направлено на борьбу с бедностью.
Он отметил, что перед новогодними праздниками пенсионеры, как правило, берут потребительские кредиты и займы, рискуя столкнуться со сложностями при их погашении. По мнению депутата, 13-я пенсия позволит им отказаться от ссуд.
В законопроекте также предлагается повысить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. В настоящее время эта норма действует в отношении тех, кому уже за 80.
В нынешнем году фиксированная выплата составила 6044 рублей, а на ее повышение потребуется еще 53,9 млрд рублей, сообщил Миронов.
Ранее в Госдуме рассказали, откуда взять деньги на повышение пенсии в три раза.
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