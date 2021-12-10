В Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию

В правительство РФ направлен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии.

Инициатором этой идеи выступил глава фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, реализация инициативы обойдется государству в 654,8 млрд рублей.

Миронов назвал пенсионеров «самыми социально незащищенными гражданами» и подчеркнул, что его предложение направлено на борьбу с бедностью.

Он отметил, что перед новогодними праздниками пенсионеры, как правило, берут потребительские кредиты и займы, рискуя столкнуться со сложностями при их погашении. По мнению депутата, 13-я пенсия позволит им отказаться от ссуд.

В законопроекте также предлагается повысить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. В настоящее время эта норма действует в отношении тех, кому уже за 80.

В нынешнем году фиксированная выплата составила 6044 рублей, а на ее повышение потребуется еще 53,9 млрд рублей, сообщил Миронов.

Ранее в Госдуме рассказали, откуда взять деньги на повышение пенсии в три раза.