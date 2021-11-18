В Госдуме рассказали, откуда взять деньги на повышение пенсии в три раза

За счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно увеличить пенсии в России в три раза, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По его словам, в этом фонде насчитывается 14 триллионов рублей.

Он объяснил, что сначала было два фонда — Фонд будущих поколений и Фонд благосостояния. Их собирались объединить в один, прежде всего, для поддержки дееспособности Пенсионного фонда и поддержки пенсионеров в форс-мажорных ситуациях.

«Сейчас разве не форс-мажор? У вас два бюджета Пенсионного фонда есть. Можете увеличить в три раза пенсию», — сказал Коломейцев в беседе с URA.RU.

Парламентарий обратил внимание, что задачи Банка России в корне отличаются от задач регуляторов других государств. «Чем заняты Центробанки ведущих стран? В первую очередь, ростом экономики, потом только поддержанием национальной валюты. А у нас этого даже в законе нет», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проиндексировать в следующем году пенсию выше инфляции. Он также объявил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году.