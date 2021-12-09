Диетолог назвала рацион питания для переболевших COVID-19

Перенесшие коронавирус нуждаются в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Поэтому переболевшим COVID-19 стоит выбрать для новогоднего стола блюда из курицы или рыбы, а также салаты, заправленные йогуртом, и квашеную капусту, рекомендовала она.

«После перенесенного ковида организм уже испытал очень большой стресс, поэтому необходимо восстанавливать структуры, которые были повреждены вирусом. Прежде всего, это белок, потому что именно его в большом количестве организм тратит на производство антител, разрушение вируса и так далее», — рассказала Соломатина в интервью газет «Взгляд».

По словам диетолога, восполнить его можно из животных белков, а соответственно в рацион питания переболевших должны входить курица, индейка, кролик, жирная рыба и яйца.

Соломатина добавила, что витамины А, В, С, кальций, калий, магний и цинк, необходимые ослабленному инфекцией организму, содержатся в квашеной капусте.

Кроме того, она обратила внимание на то, что витамин С очень нужен для того, чтобы лучше усваивалось железо, потому что после перенесенного коронавируса многие жалуются на гипоксию.

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«Обязательно должна присутствовать на столе жирная рыба, которая содержит омега 3, жирные кислоты, которые восстановят поврежденные во время заболевания коронавирусом клетки и клеточные мембраны», — отметила диетолог в беседе с изданием.

Она объяснила, что спустя несколько месяцев после болезни у некоторых начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, а омега 3 хорошо разжижает кровь. Подобным свойством также обладает томатный сок, добавила эксперт.

Соломатина посоветовала обратить внимание и на желто-оранжевые фрукты и овощи (морковь, тыква, мандарины и так далее), которые вырабатывают у человека витамин А, защищающий слизистые организма.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски сообщила, что пациентам, заразившимся коронавирусом, следует употреблять в пищу больше продуктов, содержащих цинк, поскольку этот микроэлемент помогает в формировании Т-клеточного иммунитета. Именно поэтому цинк включен в медицинские протоколы лечения COVID-19. Она уточнила, что цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах.