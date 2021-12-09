Диетолог назвала рацион питания для переболевших COVID-19
- 09 декабря 2021, 21:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Перенесшие коронавирус нуждаются в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Поэтому переболевшим COVID-19 стоит выбрать для новогоднего стола блюда из курицы или рыбы, а также салаты, заправленные йогуртом, и квашеную капусту, рекомендовала она.
«После перенесенного ковида организм уже испытал очень большой стресс, поэтому необходимо восстанавливать структуры, которые были повреждены вирусом. Прежде всего, это белок, потому что именно его в большом количестве организм тратит на производство антител, разрушение вируса и так далее», — рассказала Соломатина в интервью газет «Взгляд».
По словам диетолога, восполнить его можно из животных белков, а соответственно в рацион питания переболевших должны входить курица, индейка, кролик, жирная рыба и яйца.
Соломатина добавила, что витамины А, В, С, кальций, калий, магний и цинк, необходимые ослабленному инфекцией организму, содержатся в квашеной капусте.
Кроме того, она обратила внимание на то, что витамин С очень нужен для того, чтобы лучше усваивалось железо, потому что после перенесенного коронавируса многие жалуются на гипоксию.
«Обязательно должна присутствовать на столе жирная рыба, которая содержит омега 3, жирные кислоты, которые восстановят поврежденные во время заболевания коронавирусом клетки и клеточные мембраны», — отметила диетолог в беседе с изданием.
Она объяснила, что спустя несколько месяцев после болезни у некоторых начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, а омега 3 хорошо разжижает кровь. Подобным свойством также обладает томатный сок, добавила эксперт.
Соломатина посоветовала обратить внимание и на желто-оранжевые фрукты и овощи (морковь, тыква, мандарины и так далее), которые вырабатывают у человека витамин А, защищающий слизистые организма.
Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски сообщила, что пациентам, заразившимся коронавирусом, следует употреблять в пищу больше продуктов, содержащих цинк, поскольку этот микроэлемент помогает в формировании Т-клеточного иммунитета. Именно поэтому цинк включен в медицинские протоколы лечения COVID-19. Она уточнила, что цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах.
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