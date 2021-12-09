Эксперт: Путин успокоил россиян, встревоженных законом о QR-кодах

Президент России Владимир Путин взял курс на гармонизацию общественных настроений, которые ухудшились в связи с внесением в Госдуму законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Анна Федорова по итогам встречи главы государства с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В ходе заседания Владимир Путин отметил, что закон о QR-кодах носит «рамочный характер», поэтому он будет «прорабатываться дополнительно».

«Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Постараемся не допустить опрометчивых решений», — подчеркнул президент.

Понятно, что многие люди тревожатся по поводу введения QR-кодов. Надеюсь, что Владимир Путин их успокоил. Законопроект еще сырой, над ним предстоит много работать. Это нормально. Именно так и должна функционировать здоровая политическая система. Кроме того, президент будет лично следить за ситуацией, чтобы не допустить никаких ошибок и соблюсти интересы всех без исключения россиян, — заявила Анна Федорова.

Также она обратила внимание на изречение Путина о передаче «значительного объема полномочий» в регионы для «принятия окончательных решений».

«Когда обсуждался закон о публичной власти, критики этого документа утверждали, что федеральный центр якобы хочет лишить регионы возможности принимать важные для себя решения. История с QR-кодами показывает, что это не так. Президент четко сказал, что большую часть решений регионам придется принимать самостоятельно, неся за это ответственность», — заключила политолог.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил на заседании с Путиным выдавать QR-коды всем гражданам с высокими титрами антител.

QR-код можно получить на портале «Госуслуги» при наличии свидетельства о перенесенном коронавирусе (COVID-19) или после прохождения процедуры вакцинации.