Глава СПЧ: при наличии высокого уровня антител нужно выдавать QR-коды

QR-коды необходимо выдавать гражданам, имеющим высокий уровень антител к COVID-19, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

С таким предложением он выступил на заседании с Владимиром Путиным.

«Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим», — цитирует Фадеева «РЕН ТВ».

Он также предложил разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Для этого, по его мнению, следует усилить систему оперативного и бесплатного тестирования.

Кроме того, на заседании Фадеев отметил, что некоторым гражданам противопоказана вакцинация от COVID-19 по состоянию здоровья, пишет ФАН.

На данный момент QR-код можно получить на портале «Госуслуги» при наличии свидетельства о перенесенном коронавирусе или после прохождения процедуры вакцинации.

Проверка QR-кодов. © Егор Алеев / ТАСС

По информации газеты «Известия», с 1 декабря при необходимом количестве антител к коронавирусу жители Орловской области могут получить региональный QR-код, который действует три месяца со дня формирования.



Как писал ранее «Ридус», депутаты от ЛДПР предложили выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом, а также тем, кто вакцинировался иностранным препаратом. Парламентарии подчеркнули, что все, у кого есть антитела, должны пользоваться всеми правами наравне с привитыми гражданами.



Между тем глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что выдача QR-кодов по уровню антител в настоящее время не рассматривается.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что исследование по определению необходимого защитного уровня антител к коронавирусу завершится в ближайшие дни.