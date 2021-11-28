Власти Германии призвали конгресс США не вводить санкции против СП-2

Правительство Германии настоятельно рекомендовало конгрессу США отказаться от введения санкций против газопровода «Северный поток — 2», поскольку такое решение только ослабит доверие к американским властям.

Согласно документу, на который ссылается Axios, Германия готова успешно реализовать двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепления энергетической безопасности Украины и Европы, а также удержания России от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Как считают авторы документа, американские санкции против «Северного потока-2» подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, и ослабят доверие к правительству США.

Ранее стало известно, что американские власти собираются расширить санкции против «Северного потока — 2», добавив в «черный список» компанию и судно, связанные со строительством газопровода. Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о судне Marlin.

До этого шесть американских сенаторов предложили внести в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год поправки, предусматривающие санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2».

Газопровод «Северный поток-2» © Петр Ковалев/ТАСС

Напомним, строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Однако в середине ноября Германия приостановила сертификацию проекта. Процедура будет возобновлена после создания оператором «Северного потока — 2» отдельной организации, которая возьмет на себя управление немецким участком трубопровода.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о намерении обратиться к Олафу Шольцу, претендующему на пост канцлера Германии, и попросить его не сертифицировать «Северный поток — 2» и остановить процедуры по запуску российского газопровода. Моравецкий считает, что после запуска газопровода президент России Владимир Путин «получит дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы» и за счет этих средств проведет модернизацию армии.

Как сообщал «Ридус», теоретически запуск газопровода «Северный поток-2» может состояться и без сертификации Федеральным сетевым агентством Германии. Подобные прецеденты уже были в прошлом. В частности, так были запущены газопровод NEL (сухопутное ответвление «Северного потока») и газопровод EGL 401.