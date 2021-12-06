Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в борьбе с «омикроном»

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) готовы помочь Южно-Африканской Республике в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

Кроме того, государства, входящие в БРИКС, смогут оказать ЮАР помощь в исследовании нового штамма, а также наладить поставку необходимых медицинских средств. Важно остановить „омикрон“, пока не поздно, — сообщила Ананд.

По ее словам, Индия уже подготовила для ЮАР партию медицинского оборудования и вакцины Covishield, передает газета «Известия».

Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболеванияу людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.

По данным ВОЗ, на данный момент омикрон-штамм выявлен в 38 странах.