Эрик Земмур призвал французов вспомнить об изгнании мусульман из Европы

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, известный своими крайне правыми взглядами, пообещал на своем первом предвыборном митинге, который состоялся в пригороде Парижа, «отвоевать страну у мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока».

Если я выиграю выборы президента, то это будет не очередная смена власти. Мы отвоюем величайшую страну в мире, — обратился Земмур к сторонникам.

Политик призвал французов вспомнить об историческом периоде, именуемом Реконкиста, когда христианские правители изгнали исповедующих ислам мавров с Пиренейского полуострова, передает Reuters.

Напомним, что Земмур придерживается жесткой позиции по вопросу иммиграции, выступая за принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. В частности, он хочет изгнать из страны два миллиона иностранцев, в том числе студентов из Африки.

Также Эрик Земмур считает, что Франция должна выйти из НАТО, а французы «обязаны перестать быть вассалами Евросоюза».