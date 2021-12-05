Кандидат в президенты Земмур выразил желание вывести Францию из НАТО

Придерживающийся крайне правых взглядов кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что страна не должна быть членом НАТО.

«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», — сказал он.

Выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа, Земмур подчеркнул, что французы «не будут вассалами Европейского Союза», сообщает «РИА Новости».

Во время митинга полиция задержала 48 человек, которые выступали против Земмура, пишет ФАН.

Ранее кандидат в президенты указал на то, что НАТО превратилось в машину для обслуживания стран — союзников Соединенных Штатов, на самом деле являющихся их подчиненными, с которыми следует жестоко обращаться. Тем самым он намекнул на скандал с контрактом на продажу подлодок Австралии.

Кроме того, по мнению Земмура, Франция должна «иметь привилегированный союз с Россией».

Как писал ранее «Ридус», накануне предстоящих весной президентских выборов во Франции возникает все больше вопросов о том, насколько консервативным окажется выбор французов. Во многом эти вопросы порождены резким ростом популярности ультраправого журналиста Эрика Земмура, официально объявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

Земмур придерживается жесткой позицией по вопросу иммиграции, выступая за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. В частности, он призвал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов из Африки.

Он также выступает за отмену права получения французского гражданства по рождению на территории страны.