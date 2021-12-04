Глава ДНР: Киеву не нужен Донбасс

Донбасс уже не может существовать в одном политическом пространстве с Украиной, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он также отметил, что Минский процесс заблокирован.

«Донбасс с учетом тех разрушений, разрушенных судеб, которые принесла Украина, в одной политической составляющей с ней уже быть не может», — приводит «Интерфакс» слова Пушилина, сказанные в эфире программы Soloviev. Live на YouTube.

Глава ДНР подчеркнул, что Киеву не нужен Донбасс. «Мы стали чужими, нас разделила кровь, но откровенно они об этом сказать не могут», — пояснил он.

По мнению Пушилина, Минские соглашения позволяют проговорить условия соседства, но такое предположение уже относится к призрачным надеждам, поскольку Украина перечеркивает и это.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. По его словам, об этом свидетельствует слишком явное информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины. В то же время министр обратил внимание, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

Война в Донбассе началась семь лет назад © James Sprankle/DPA/TASS

Как сообщал «Ридус», почти половина всего состава вооруженных сил Украины направлена в Донбасс. По информации представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне конфликта находятся примерно 125 тысяч украинских военных.



В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.