Глава МИД ЛНР усомнился в вероятности наступления Украины в Донбассе

Киев не решится на полномасштабные боевые действия, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

По его словам, об этом свидетельствует слишком явное информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины.

«Безусловно, мы готовы к любым провокациям с украинской стороны, но речь не идет об открытых попытках развязать боевые столкновения на линии разграничения», — приводит газета «Известия» слова Дейнего, сказанные им в эфире телеканала «Россия-24».

В то же время министр обратил внимание, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.

Украинские военные. © Zuma / ТАСС

Тем не менее глава МИД ЛНР усомнился в том, что на Украине решатся на полномасштабное наступление, поскольку знают, что получат достойный отпор.

Как отмечает издание, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее «Ридус» писал о том, что почти половина всего состава вооруженных сил Украины направлена в Донбасс. По информации представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне конфликта находятся примерно 125 тысяч украинских военных.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.