Глава МИД ЛНР усомнился в вероятности наступления Украины в Донбассе
- 02 декабря 2021, 22:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Киев не решится на полномасштабные боевые действия, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.
По его словам, об этом свидетельствует слишком явное информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины.
«Безусловно, мы готовы к любым провокациям с украинской стороны, но речь не идет об открытых попытках развязать боевые столкновения на линии разграничения», — приводит газета «Известия» слова Дейнего, сказанные им в эфире телеканала «Россия-24».
В то же время министр обратил внимание, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросло.
Тем не менее глава МИД ЛНР усомнился в том, что на Украине решатся на полномасштабное наступление, поскольку знают, что получат достойный отпор.
Как отмечает издание, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.
Ранее «Ридус» писал о том, что почти половина всего состава вооруженных сил Украины направлена в Донбасс. По информации представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне конфликта находятся примерно 125 тысяч украинских военных.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.
Войти через социальные сети: