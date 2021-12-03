Психиатр рассказала о тревожных расстройствах, вызванных COVID-19

Из-за коронавируса у россиян стали развиваться различного рода тревожные расстройства, сообщила психиатр Виктория Читлова.

Их уровень вырос за период пандемии с 5 до 35%, уточнила она.

«Это и панические расстройства, и генерализованные тревожные расстройства, и социофобия, и смесь тревоги и депрессии», — рассказала Читлова в беседе с URA.RU.

По ее словам, в тех случаях, когда речь идет о тревожности, как об эмоциональном состоянии, можно говорить и о 50%. «У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются до 90% случаев», — добавила психиатр.

Читлова подчеркнула, что тревожные расстройства развиваются у россиян из-за страха за свое здоровье и материальное благополучие. Тревога также возникает из-за взаимоотношений в семье, поскольку социально-экономические изменения на фоне пандемии очень серьезно отразились и на институте брака. Возросла тревожность и среди детей, так как они остро чувствуют эмоциональное состояние родителей, отметила эксперт.

В свою очередь клинический психолог Маргарита Дворкина предупредила, что если вовремя не обратить внимание на симптомы тревожных расстройств, последствия могут быть довольно тяжелыми. Она пояснила, что есть вероятность развития сильной тревоги и депрессии, а также телесных проявлений в виде психосоматических заболеваний, спровоцированных повышенным адреналином.

Тревожность © pexels.com

«Открыт также вопрос в научном сообществе, откуда берутся аутоиммунные заболевания, когда организм начинает сам себя уничтожать. Нет ли здесь случайно подавленных переживаний, тревоги, когда организм все время находится в боевой готовности», — объяснила Дворкина в интервью изданию.

Как сообщила директор проекта «Авинейро» Елена Якубова, в России в настоящее время тестируют новый противотревожный препарат «Авиандр», который должен помочь людям, переболевшим COVID-19.

Ранее главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что только у 30% переболевших коронавирусом психика восстанавливается. При этом очень много выздоровевших находятся в депрессивном состоянии.

По данным исследования Федерального медико-биологическое агентства России (ФМБА), самыми распространенными расстройствами психики у больных коронавирусной инфекцией оказались астенические расстройства — они выявлены у 83,3% пациентов. У 50% больных также наблюдались умеренные когнитивные нарушения — в основном памяти и речи. В 21,6% случаев у пациентов, перенесших COVID-19, были отмечены тревожно-депрессивные расстройства.