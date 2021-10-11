Врач назвала процент переболевших COVID-19 с восстановленной психикой

Только у 30% переболевших коронавирусом психика восстанавливается.

При этом очень много выздоровевших находятся в депрессивном состоянии, сообщила главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что психиатры бьют тревогу, поскольку лишь 30% перенесших COVID-19 могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию. И неизвестно, навсегда ли это.

«Очень много действительно исходов психиатрии, как диагноза, а не как названия процесса», — приводит «РИА Новости» слова Лысенко, сказанные в эфире Первого канала.

Врач уточнила, что этот диагноз требует серьезного лечения, и это тоже проблема.

Расстройство психики © flickr.com

Как писал ранее «Ридус», по данным исследования Федерального медико-биологическое агентства России (ФМБА), самыми распространенными расстройствами психики у больных коронавирусной инфекцией оказались астенические расстройства — они выявлены у 83,3% пациентов. У 50% больных также наблюдались умеренные когнитивные нарушения — в основном памяти и речи. В 21,6% случаев у пациентов, перенесших COVID-19, были отмечены тревожно-депрессивные расстройства.