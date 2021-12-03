Более 10 миллионов обращений россиян было обработано ЦУРами за год
- 03 декабря 2021, 15:43
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
За год центрами управления регионами (ЦУР) было обработано более десяти миллионов обращений граждан. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Оренбургскую область.
«Таким образом, количество обращений возросло практически в пять раз. Благодаря центрам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре», — сказал Чернышенко.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, заметил, что деятельность ЦУРов важна для решения не только «ситуационных инцидентов», но и «системных задач».
«Нам важно в первую очередь учитывать запросы жителей, и в этом ключевую роль играет работа Центра управления регионом. Мы задействуем инструменты и аналитику ЦУР не только на уровне региона, но и буквально в каждой территории. Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнен капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 год инженерные сети в Бугуруслане», — сказал Паслер.
Ранее первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал о преимуществах центров управления регионами: «Наша задача — работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там».
«Речь идет о единой цифровой платформе, которую человек не замечает, она абсолютно нативна. Это уже наша задача — как, когда и куда мы эти обращения отдаём, как дальше строится взаимодействие между органами власти. Человек сообщение оставил и забыл про это, а мы уже работаем. Чем быстрее мы можем дать обратную связь людям, тем лучше», — добавил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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