Участники ВЭФ обсудили преимущества центров управления регионами

В рамках Восточного экономического форма прошла сессия «Больше не Дальний Восток. Как центры управления регионами объединяют Россию». Участники мероприятия обсудили необходимость внедрения новых цифровых платформ в систему государственной власти.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал о преимуществах созданных не так давно центров управления регионами (ЦУР).



«Наша задача работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там», — заявил Истомин.



По его словам, центры управления регионами «все чаще оказывают помощь властям в принятии масштабных системных решений».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил органичность встраивания инструментов, которыми пользуется ЦУР для сбора обращений граждан.

Речь идет о единой цифровой платформе, которую человек не замечает, она абсолютно нативна. Это уже наша задача, как, когда и куда мы эти обращения отдаём, как дальше строится взаимодействие между органами власти. Человек сообщение оставил, и забыл про это, а мы уже работаем. Чем быстрее мы можем отдать обратную связь людям, тем лучше. Та самая клиентоцентричность, это уже не тезис, а реальность на Камчатке. Камчатка — это уже не такой далекий регион. Это становится реально за счет цифровизация сервисов, — поделился Солодов.

Информация, которая позже используется властью для принятия решений, как правило, собирается по трем направлениям. Во-первых, это обратная связь от граждан, во-вторых, сведения из региональных координационных и ситуационных центров, а в третьих, данные из различных социально-экономических материалов.

«Мы должны идти в сторону консолидации этих потоков, для предоставления наиболее актуальной и востребованной информации для руководства регионов, нужно сводить их воедино. У нас есть новый инструмент — платформа для аккумулирования и актуализации всей этой информации. Это тепловая карта проблемных вопросов региона. Она отражает весь контур острых вопросов территорий в режиме онлайн», — сказал Истомин.