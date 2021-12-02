Экс-замминистра просвещения Раковой предъявлено новое обвинение

Бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой следователи предъявили новое обвинение по статье о мошенничестве.

Было установлено, что в 2017 году Ракова, занимавшая тогда пост гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в сговор с и. о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками из числа руководителей фонда и своим сожителем Артуром Стеценко.

В результате между фондом и Стеценко были заключены подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Как сообщили в МВД РФ, в ходе расследования выяснилось, что с июля 2017-го по ноябрь 2018 года Стеценко необоснованно получал выплаты бюджетных средств. По документам Стеценко должен был работать за ежемесячный оклад, составлявший до 300 тысяч рублей, однако на самом деле он этого не делал.

Фигуранты дела по собственному усмотрению распорядились средствами фонда в размере более 9 млн рублей, приводит «РЕН ТВ» сообщение ведомства.

Напомним, экс-замминистра просвещения России и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова сейчас находится под стражей. Ее обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование».

«Ридус» также писал о том, что ей было предъявлено обвинение по новому эпизоду уголовного дела.

Кроме того, стало известно, что Ракову, отчислили с первого курса МГТУ имени Бауманаза неуспеваемость. Позже, чтобы получить диплом о высшем образовании, будущая замминистра поступила в частное учебное заведение — Алтайскую академию экономики и права.