Экс-замминистра просвещения Раковой предъявлено обвинение по новому эпизоду

Обвинение в мошенничестве по новому эпизоду предъявлено экс-замглавы Министерства просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку, сообщает «МВД Медиа».

Следствие считает, что в 2018 году они вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, заключили подложные трудовые договоры и фиктивно трудоустроили в институт 12 сотрудников Минпросвещения. По данным ведомства, за два года на зарплату «сотрудников» ушло более 20 миллионов рублей.

Ранее Раковой было предъявлено обвинение в хищении 50 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование.

По версии правоохранителей, в 2019 году она пролоббировала выделение средств Фонду новых форм развития образования. Деньги были украдены, а отчеты по выполненным работам — сфальсифицированы.

Напомним, 29 сентября Ракова, которая должна была явиться на повторный допрос, выключила все телефоны, покинула место жительства и не появилась на работе. В управление МВД по Москве она пришла неделю спустя, 6 октября, и была задержана.

Вину экс-замминистра просвещения не признает. Тем не менее Тверской суд Москвы отправил Ракову под стражу на два месяца, до 6 декабря.