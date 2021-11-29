Более половине перенесших COVID-19 россиян угрожают хронические заболевания

У 58% россиян, переболевших коронавирусом, в течение года наблюдается деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Об этом свидетельствуют результаты первых в России годовых кардиологических исследований, проведенных учеными Тюменской области.

«У нас есть показательная находка — стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна», — рассказала ТАСС завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская.

Она уточнила, что через три месяца ухудшение наблюдалось у 28%, а через год — уже у 58% обследуемых.

По ее словам, деформация миокарда с высокой долей вероятности может привести в будущем к развитию хронической сердечной недостаточности.

Боль в сердце. © Adobe Stock

Ярославская отметила, что были обследованы 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, включая пациентов, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их всех объединяло то, что они перенесли ковид-пневмонию.

В беседе с агентством директор Томского НИМЦ Вадим Степанов заявил, что полученные данные позволят ученым правильно составлять программы реабилитации и курсы лечения для пациентов, переболевших коронавирусом.

Как писал ранее «Ридус», COVID-19 может не только провоцировать проблемы со слухом, но и вызывать нарушения в работе внутреннего уха. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетса (США).

Также сообщалось, что коронавирус поражает сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки. Кроме того, у перенесших инфекцию наблюдаются такие симптомы, как спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва.