Ученые выявили новые серьезные последствия COVID-19

Коронавирус может не только провоцировать проблемы со слухом, но и вызывать нарушения в работе внутреннего уха.

К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетса (США).

Изучив воздействие COVID-19 на клетки внутреннего уха человека, авторы исследования выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.

В лаборатории ученые воспроизвели модель внутреннего уха с использованием редких тканей, а также вели наблюдение за группой из десяти больных коронавирусом. Девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, а все они испытывали легкую или серьезную потерю слуха.

Проверка слуха. © flickr.com

Результаты исследования, опубликованные в журнале Communication Medicine, позволили прийти к выводу, что к аудиовестибулярным симптомам у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, следует уделять повышенное внимание.

Теперь ученые намерены использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что у 18−23% переболевших коронавирусом людей встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха.