ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения штамма «омикрон»

Свою версию возникновения варианта коронавируса «омикрон» озвучила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

В интервью газете Financial Times она затруднилась сказать точно, откуда взялся этот штамм, однако предположила, что он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не излечился полностью от COVID-19 и в организме которого вирус размножался в течение долгого времени.

Ван Керкхове также призвала «не клеймить» государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно.

По ее словам, следует пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе «омикроном», проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы охватить как можно больше стран.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм „дельта“ никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она в беседе с изданием.

Представитель ВОЗ также полагает, что выявление «омикрона» в ЮАР можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в Китае в 2019—2020 годах.

Йоханнесбург в период пандемии © AP/TASS

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название греческой буквы «омикрон», вызывает озабоченность.

Напомним, 26 ноября в ЮАР было выявлено по меньшей мере 50 новых случаев заражения омикрон-штаммом. На следующий день стало известно, что «омикрон» был выявлен в трех европейских странах — Бельгии, Германии и Чехии. Высока также вероятность его завоза и в Нидерланды.

Позже появилась информация о двух случаях заражения этим штаммом в Великобритании и двух случаях в Болгарии.

В ВОЗ его сравнили по опасности с вирусом Эбола.

Между тем главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард усомнился в способности «омикрона» вызвать новую волну пандемии.