В РАН раскритиковали проект Минпросвещения о новых правилах орфографии

В Российской академии наук (РАН) не оценили проект постановления правительства «Об утверждении правил русской орфографии», подготовленный Министерством просвещения.

Орфографическая комиссия (ОК) РАН обратилась в ведомство с просьбой отозвать этот проект из-за недоработок и отсутствия у ряда его положений научных обоснований.

Между тем в Минпросвещения утверждают, что новый свод правил будет не только отражать нормы, зафиксированные в ныне действующих правилах, принятых еще в 1956 году, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма.

В частности, планировалось добавить правописание таких новых слов, как офшор, дефолт, лоукостер и каршеринг, а также написание слов и собственных имен с буквой «э» (лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэвис, Рэмбо, Сэм). Кроме того, многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв и написание новых языковых единиц тоже предполагается изменить.

«Предложенный проект свода правил был создан на основе самого известного и авторитетного справочника „Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник“ (ПАС), который впервые был опубликован 15 лет назад, в 2006 году в Институте русского языка имени В. В.Виноградова РАН и одобрен Орфографической комиссией РАН», — приводит «РИА Новости» текст письма комиссии РАН.

Члены ОК РАН также указывают на то, что в проекте существенно искажается содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений, а также полностью отсутствует научный аппарат.

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