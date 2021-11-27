«Заклеивали пленкой датчики»: работник «Листвяжной» рассказал о нарушениях

Дизелист «Листвяжной», где 25 ноября произошла авария, унесшая жизни 51 человека, рассказал, что в шахте постоянно фиксировалось превышение метана.

По словам Евгения Кувшинова, начальство заставляло горняков работать в таких условиях и попросту заклеивало им датчики, чтобы те не фиксировали превышения.

Кувшинов находился в день трагедии дома на больничном, благодаря чему и не пострадал.

«Они заклеивали нам пленкой датчики, которые показывают газ, — пленкой, а заставлял нас ехать Магалимов такой. Почему его не арестовали, я не понимаю», — рассказал дизелист в беседе с «РЕН ТВ».

Он также сообщил, что сотрудника шахты, который отказывался выполнять преступные приказы начальства, был снят с должности. При этом вспышки газа он видел собственными глазами, как и остальные горняки.

«Вот эти вспышки я сам лично видел. Я говорил: „Пацаны, вы че делаете, остановите шахту“. А они боятся, потому что у всех дети, у всех кредиты, у кого чего. Здесь просто нет справедливости. У нас здесь полная коррупция», — объяснил Кувшинов в интервью телеканалу.

Ранее сообщалось, что директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молостов, обвиняемые в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем гибель 51 человека, не признали свою вину. Следствие полагает, что Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках, что в итоге привело к взрыву с большими человеческими жертвами.

Обвинение также предъявлено начальнику участка и двум инспекторам Ростехнадзора, которые составили акты о проведенной инспекции, фактически не проверив штрек.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошел пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В качестве причины аварии власти Кузбасса называют взрыв метано-воздушной смеси.



Незадолго до трагедии неоднократно выявлялись нарушения техники безопасности. В частности, в шахте не было непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима, датчик контроля метана срабатывал с сильным опозданием, а на некоторых участках шахты не было противопожарного оборудования.

