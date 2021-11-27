В «Черную пятницу» иностранцы заказали в России товаров на рекордную сумму

Необычайную активность проявили в «Черную пятницу» на сайте Wildberries покупатели из Германии, Латвии, Эстонии, США, Израиля и Молдавии.

Как сообщили в аналитической службе интернет-магазина, общая сумма заказов увеличилась с прошлого года в два раза и достигла 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что наибольшей популярностью у иностранцев пользовались косметика, парфюмерия, игрушки, книги, товары для дома, нижнее белье, посуда и кухонные принадлежности.

Вырос спрос и на товары российского производства — около 50% всех заказанных товаров сделаны в РФ.

«Покупатели из Израиля чаще всего заказывали российские книги и шоколадные конфеты, из Латвии — настольные игры и лаки для ногтей. Жители Германии заказывали на Wildberries различные товары для рукоделия и кремы, Эстонии — косметические наборы для ухода и платья, Молдавии — скрабы для тела и брюки. Участники акции из США заказывали с доставкой из России книги, конфеты и кружки», — рассказали газете «Известия» в Wildberries.

По прогнозам компании по кибербезопасности Zecurion, объем украденных мошенниками денег в «Черную пятницу» может превысить 300 млн рублей, пишет издание.

По информации «РЕН ТВ», в этом году каждый восьмой россиянин признался, что собирается потратить на распродажах около 18 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшим спросом у клиентов интернет-магазинов пользуется одежда и обувь (42%), мелкая бытовая техника (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), электроника (27%) и товары для дома (25%).