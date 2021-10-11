Опрос выявил число россиян, совершающих покупки в интернете

Совершать покупки в интернете предпочитают 74% российских пользователей Сети. Их число значительно выросло по сравнению с 2011 годом, когда таких покупателей насчитывалось лишь 29%.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшим спросом у клиентов интернет-магазинов пользуется одежда и обувь (42%), мелкая бытовая техника (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), электроника (27%) и товары для дома (25%).

Традиционный способ приобретения товаров в обычных торговых точках предпочитают 26% респондентов.

Опрос также показал, что из 84% россиян, пользующихся интернетом (в 2011 году этот показатель составлял 50%), ежедневно в Сеть выходят 74% (в 2011 году таких было 30%), а еще 35% респондентов проводят в интернете свыше четырех часов каждый день.

Покупки в интернете. © pixabay.com

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети.

Также сообщалось, что россияне все чаще стали отдавать предпочтение отечественным интернет-магазинам. Доля китайских маркетплейсов в структуре трансграничной онлайн-торговли за год снизилась до 63,7% (в 2020 году — 72,9%).