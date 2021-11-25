Стало известно о гибели троих спасателей в аварийной шахте в Кузбассе

Обнаружены тела трех пропавших в шахте «Листвяжная» спасателей.

Ранее в МЧС сообщили о том, что со звеном горноспасателей была потеряна связь.

Как сообщил источник «РЕН ТВ», за пропавшими спасателями отправили новое звено.

Он рассказал, что связь с пропавшей группой была потеряна после решения о приостановке поисково-спасательной операции из-за возникшей угрозы взрыва газа. Спасатели не ответили по рации, и источник пояснил, что под землей плохая связь и спасатели могли просто не услышать команды.

Спасатели © Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Еще один собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что звено проводило операцию на дальнем рубеже, где, предположительно, могли находиться шахтеры.

Информацию о гибели спасателей подтвердили в администрации шахты. Как сообщил «Интерфаксу» источник в станции скорой помощи города Белово, им не хватило кислорода в баллонах.

Напомним, в результате возгорания на «Листвяжной» погибли 11 шахтеров. Пострадали более 50 человек. Большинство горняков экстренные службы успели эвакуировать, но, по последним данным, 35 человек остались под землей на глубине около 250 метров.



По данным источника ФАН в медицинском сообществе, причиной гибели горняков могло стать отравление угарным газом.

