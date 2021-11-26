Определен соперник российских футболистов в стыковом матче ЧМ-2022

В результате жеребьевки, проведенной 26 ноября в Цюрихе, был назван соперник сборной России по футболу в первом стыковом матче за право участия в чемпионате мира в Катаре.

Российская команда сыграет со сборной Польши.

Встреча состоится в России 24 марта.

Для жеребьевки 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом. Поскольку сборная России была сеяной командой, она примет поляков на своем поле.

В другом полуфинале пути B шведы проведут домашнюю игру с чехами. Именно с победителем этой встречи и сыграют россияне в случае победы над поляками.

Финальные стыковые матчи пройдут 29 марта.

Матч Хорватия — Россия © Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, в решающем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1. Гол в свои ворота на 81-й минуте забил защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, российским футболистам не удалось пробиться на ЧМ-2022 в Катаре напрямую. Теперь национальной команде, занявшей второе место в группе, предстоят стыковые матчи.