Сборная России по футболу не прошла на ЧМ-2022 напрямую

В решающем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1.

Гол в свои ворота на 81-й минуте забил защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, российским футболистам не удалось пробиться на ЧМ-2022 в Катаре напрямую. Теперь национальной команде, занявшей второе место в группе, предстоят стыковые матчи.

Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.



Федор Кудряшов после автогола © Кадр из телетрансляции

В стыковых играх примут участие 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из Лиги наций. Они проведут шесть полуфиналов 24 и 25 марта 2022 года, а затем шесть победителей разыграют 28 и 29 марта три путевки в Катар.

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной части состоится в апреле.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола и отметила, что национальной команде не нужно выходить на чемпионат мира в Катаре, отмечает ФАН.

