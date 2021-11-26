Правнук Сталина попросил РПЦ помочь в перезахоронении останков прадеда

Москвич Селим Бенсаад, приходящийся правнуком Иосифу Сталину, обратился к патриарху Кириллу с просьбой посодействовать в перезахоронении останков прадеда на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает Mash, глухонемой потомок «вождя всех народов» надеется, что РПЦ поможет ему «исполнить последнюю волю» Сталина.

Кроме того, Бенсаад намерен провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы удостовериться в истинной причине смерти Сталина. Дело в том, что у правнука есть сомнения в том, что его прадед умер своей смертью.

Бенсаад утверждает, что Сталин оставался «верующим человеком до конца жизни и молился». В качестве подтверждения своих слов он готов передать патриарху икону Николая Чудотворца, якобы не раз спасавшую жизнь «вождю».

По словам пресс-атташе Бенсаада Вадима Горжанкина, письмо уже отправлено в патриархат, пишет паблик.

Селим Бенсаад. © TVC.RU

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что глухонемой правнук Сталина вынужден ночевать в своем автомобиле из-за конфликта с отцом — алжирцем Хосином Бенсаадом. Горжанкин уверяет, что отец выгнал сына на улицу, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой в Москве.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы.

