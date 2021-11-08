Глухонемой правнук Сталина остался без крыши над головой

Глухонемой Селим Бенсаад, приходящийся правнуком Иосифу Сталину, фактически стал бомжом.

Он вынужден ночевать в своем автомобиле из-за конфликта со своим отцом — алжирцем Хосином Бенсаадом.

Тот выгнал сына на улицу, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой в Москве.

Как рассказал пресс-атташе Селима Бенсаада Вадим Горжанкин, в результате Селим не может попасть в квартиру, в которой прописан. Горжанкин добавил, что все гораздо серьезнее, поскольку предпринимается попытка признать Селима недееспособным с целью завладения его собственностью.

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (историк семьи Сталиных Лана Паршина) в соавторстве с Селимом», — цитирует Горжанкина «360».

По его словам, в этой книге содержится «очень сенсационная информация», включая завещание, которое отец Селима подделал, чтобы завладеть квартирой. Кроме того, опубликованы сведения, касающиеся иконы Сталина. Именно ее хотел заполучить отец Селима, который по разным данным, является шпионом нескольких иностранных разведок, приводит телеканал слова Горжанкина.



По данным kp.ru, Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы.