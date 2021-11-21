Врачи предостерегли от четырех ошибок при простуде

Избавиться от простуды мешают четыре распространенные ошибки, считают медики.

Во-первых, не следует злоупотреблять назальными спреями, поскольку при слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.

Спреи рекомендовано использовать не дольше недели. Также важно помнить о необходимости вывести спрей из носа перед следующим применением. Кроме того, флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в слизистую носа.

Вторая широко распространенная ошибка — слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов.

«Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции», — говорится в статье, опубликованной в немецком журнале Focus.

Простуда © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Автор публикации призывает не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых. Также отмечается, что после приема жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, которое вызывает желание заняться делами. Однако следует долечиться и ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления, считают врачи.

Четвертой ошибкой является посещение сауны, которая на самом деле не смягчает симптомы простуды, как заблуждаются многие, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Нужно помнить, что сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал отказаться от противовирусных препаратов при лечении простуды и ОРВИ. Он считает, что нет никакой необходимости лишний раз травить себя химией, поскольку организм способен самостоятельно побороть вирус без помощи таблеток.