Комаровский рассказал о неэффективности противовирусных препаратов

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал отказаться от противовирусных препаратов.

По его мнению, большинство таких лекарств абсолютно неэффективны при лечении простуды и ОРВИ.

Он считает, что нет никакой необходимости лишний раз травить себя химией, поскольку организм способен самостоятельно побороть вирус без помощи таблеток.

«Нет лекарств от всех вирусов, есть лекарство от гриппа или от ВИЧ. Это сильнейшие токсичные противовирусные средства, и используются они только тогда, когда есть угроза жизни человека», — цитирует Комаровского ФАН.

Педиатр также призвал родителей не давать детям противовирусные препараты при легкой простуде. По его словам, ребенок может болеть ОРВИ до десяти раз в год и это не выходит за рамки нормы, пишет издание.

Ранее Комаровский предупредил, что потеря обоняния может быть смертельно опасна, поскольку может помешать отличить качественные продукты от испорченных.

Как сообщал «Ридус», Комаровский самостоятельно диагностировал у себя коронавирус с помощью обычной горчицы. Врач рассказал, что болезнь обнаружилась во время еды.

Комаровский также подверг критике привычку некоторых родителей давать детям антибиотики при малейшем насморке. Он отметил, что нет ни одного фармакологического средства, которое помогает укрепить иммунитет.

