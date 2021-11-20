В США объявили о планах строительства АЭС на Луне

К концу 2020-х годов на Луне планируется построить атомную электростанцию, которая могла бы стать независимым от Солнца источником энергии для постоянной обитаемой космической станции.

В связи с этим NASA и Национальная лаборатория Айдахо объявили о том, что ждут идей по разработке данного проекта.

Как сообщает Associated Press, идеи будут приниматься до 19 февраля 2022 года.

В NASA выразили надежду на то, что устойчивое присутствие человека на Луне позволит реализовать следующую цель в освоении космоса — Марс.

Предполагается, что ядерный реактор будет создан на Земле, а затем доставлен на Луну. Мощность АЭС должна составлять не менее 40 киловатт в течение десяти лет, пишет агентство.

Луна © pixabay.com

Отмечается также, что АЭС будет работать автономно на борту посадочного модуля и должна быть приспособлена для транспортировки. Поэтому размер реактора должен соответствовать параметрам цилиндра высотой четыре метра и диаметром шесть метров.

Ранее сообщалось, что сроки запуска первой в истории современной России лунной миссии определят весной следующего года. Окончательное решение будет принято в марте-апреле 2022 года, сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в октябре 2021 года. Запуск по плану должен был состояться на средней ракете «Союз-2» с космодрома Восточный. Позднее, в октябре 2021 года, Рогозин заявил, что отправка перенесена на июль 2022 года.