Сотрудница подмосковной больницы украла онкопрепараты на миллион рублей

Онкопрепараты общей стоимостью миллион рублей были украдены из частной больницы в подмосковном Красногорске.

Кражу совершила сотрудница медучреждения, работавшая в клинике на протяжении трех лет.

Она устроилась в кабинет химиотерапии сразу после окончания медицинского колледжа в 2018 году. Ее работой были довольны и начальство, и пациенты.

Разоблачить воровку удалось только в ходе очередной проверки, когда ревизоры не досчитались препаратов.

Девушка призналась, что она продавала украденные дорогие препараты, так как зарплаты в 120 тысяч рублей ей не хватало.

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Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал Mash.

Паблик также отмечает, что до этого из больницы уволили двоюродную сестру преступницы. Она лишилась работы из-за того, что вводила пациентам недостаточную дозу препаратов и продавала остатки.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ раскрыли схему хищения дорогостоящих медицинских препаратов для лечения онкобольных. За пять лет злоумышленники похитили лекарства на 100 миллионов рублей. В Росздравнадзоре заявили, что хищения онкологических препаратов осуществлял персонал пяти лечебных учреждений Санкт-Петербурга.

Похожая история произошла в Москве. Там руководитель отделения онкологического диспансера и два врача подделывали отчетную документацию, похищали из клиник лекарства и продавали их через аптечную сеть, а также через подставных дистрибьюторов в другие регионы страны. Ущерб от их действий оценили в 100 миллионов рублей.