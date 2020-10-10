Хищение препаратов для лечения рака на 100 млн рублей раскрыто в Петербурге

Полиция совместно с ФСБ раскрыла в Санкт-Петербурге схему хищения дорогостоящих препаратов для лечения онкобольных.

Было проведено 35 обысков, более 15 человек доставлены в отдел полиции для проверки на причастность к противоправной деятельности.

Изъяты документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарства.

По версии следствия, препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

За пять лет было похищено препаратов для лечения рака на сумму, превышающую 100 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, лекарства, которые похитила группа лиц, были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная организованной группой либо особо крупном размере».

Ранее ridus.ru писал о том, что в Омске задержали 54-летнюю женщину, которая семь лет находилась в международном розыске. Ее приговорили к четырем годам колонии за мошенничество на 160 миллионов рублей. В 2013 году женщину признали виновной в совершении более 100 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем оформления кредитов на подставных лиц, совершенных в составе преступной группы.