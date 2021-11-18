Путин объявил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6%. Таким образом, он должен вырасти в 2022 году до 12 654 рублей, что на одну тысячу рублей больше нынешнего уровня.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — цитирует президента «РЕН ТВ».

Выступая на совещании по социальным вопросам, глава государства также заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России на 8,6% и достигнет 13 890 рублей, что на 1102 рубля больше, чем сейчас.

Путин также объяснил, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», пишет газета «Известия».

Напомним, 26 октября Госдума уже приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о повышении МРОТа в 2022 году до 13 617 рублей.

Повышение размера МРОТ поспособствует увеличению зарплаты почти 3 млн россиянам, из которых около половины трудятся в государственных и муниципальных учреждениях. При этом дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 17,4 млрд рублей.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости проиндексировать в 2022 году пенсию выше инфляции.