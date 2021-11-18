Эксперты ЭИСИ рассказали о преимуществах нового закона о публичной власти

Новый законопроект о публичной власти позволит «всем уровням государственного управления идти в ногу со временем». Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в ходе круглого стола «Трансформация публичной власти: на пути к единству системы», организатором которого является Экспертный институт социальных исследований.

«Мы выстраиваем новое единое публичное пространство, в котором гражданин России будет себя чувствовать одинаково защищенно в любой точке страны. Это основной принцип, чтобы не было разговоров, что если россиянин находится в одном субъекте федерации, то защищен одним способом, во втором — вторым, в третьем — третьим. Человек имеет право обратиться куда угодно по своей проблеме, а потом уже сама власть по своим уровням определит, кто эту проблему будет решать», — отметил Матвейчев.

Депутат также оценил положение законопроекта, которое касается определения срока полномочий губернаторов.

США сегодня являются примером того, как в будущем новый закон будет регулировать статью о сроках полномочий. Губернаторы избираются, но определение срока полномочий отдано на регулирование каждому отдельному штату. Например, в штате Айдахо нет ограничений по срокам, в Аризоне — с правом одного переизбрания, но губернатор снова получает право избираться после четырёхлетнего перерыва, в Нью-Йорке срок полномочий составляет четыре года, — заключил Матвейчев.

Если законопроект будет окончательно принят, то он не только «обеспечит большую сбалансированность органов управления, но и «заставит многих чиновников и парламентариев более серьезно и вдумчиво относится к своим обязанностям», считает политолог Анна Федорова.

«Например, все депутаты будут нести ответственность за ведение деятельности, которая со статусом депутата несовместима, ко всем будут одинаковые требования. А это принципиально важно для того, чтобы качество управления было одинаково высоким во всех институтах власти», — подчеркнула эксперт.



Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, Петр Кирьян в свою очередь сообщил, что новый закон «определит границы совместных предметов ведения центра и региональной власти».

На выходе мы получим сработанный перечень, у нас и практика софинансирования, и распределения трансфертов, и понимание, где кого и как поддержать будет более системное. И правительству будет легче понимать в каких объемах и где оно должно участвовать, — пояснил эксперт.

Напомним, что принятый в первом чтении законопроект о публичной власти предполагает, что губернатор, отрешенный от должности по распоряжению президента России, не сможет баллотироваться на пост главы региона в течение пяти лет. Кроме того, главы регионов, согласно положениям документа, получат возможность занимать кресло высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. При этом определять количество сроков полномочий губернатора будут законодательные собрания регионов.

Помимо этого, законопроект сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона. А еще он закрепляет право федерального центра участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.