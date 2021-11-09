«Гармонизация системы»: зачем нужен новый закон о публичной власти

Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой системе публичной власти. Авторами документа являются депутат Андрей Клишас и сенатор Павел Крашенинников.

Новый законопроект предполагает, что губернатор, отрешенный от должности по распоряжению президента России, не сможет баллотироваться на пост главы региона в течение пяти лет.

Российские губернаторы, согласно положениям документа, получат право занимать кресло высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. При этом определять количество сроков полномочий губернатора будут законодательные собрания регионов.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, тема «обнуления» сроков касается в первую очередь граждан, так как именно они выбирают губернаторов. По мнению политика, необходимо дать людям возможность переизбирать главу региона, если он работает хорошо.

«Пускай региональное Заксобрание берет на себя полномочия: считают они два срока — два, три — значит, три. Убирают они эту норму — пусть уберут. Мы какие-то права должны дать нашим коллегам в региональных парламентах», — подчеркнул Володин.

Законопроект сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона. Ранее этот пункт документа подвергся критике со стороны властей Татарстана. Возможно, Республика Татарстан останется единственным субъектом РФ, где сохранится пост президента.



Помимо этого, законопроект закрепляет право федерального центра участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.



Также законопроект унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Инициатива еще предусматривает «дистанцированную работу» заксобраний и «полупрофессиональную основу деятельности депутатов региональных парламентов».

Принятый в первом чтении документ «гармонизирует и универсализирует» публичную власть в России, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.



«В 2020 году была принята поправка к Конституции РФ об объединении различных органов управления в единую систему публичной власти. Теперь публичная власть приводится в соответствие с нормами основного закона», — заявил эксперт в интервью «Ридусу».

«Речь идет о том, чтобы публичная власть функционировала по единым стандартам и правилам. Предыдущая версия закона была похожа на лоскутное одеяло, поскольку собиралась из различных поправок к федеральным законам. Этих поправок, насколько я помню, было около 187. В итоге получился закон, состоящий из множества отсылок и формулировок. Обычно в таком случае законодатели принимают новый закон, который содержит в себе единые понятия и открывает возможность для принятия дополнительных законопроектов, чтобы раскрыть отдельные направления. Например, у нас пока не прописан порядок взаимоотношений между региональными органами власти и муниципальными. Похожая картина наблюдается в области взаимодействия между федеральным центром и регионами. Все это, естественно, будет еще уточняться», — добавил Кирьян.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, выразил мнение, что законопроект несколько слабый. Он полагает, что Россия нуждается в максимальной централизации власти, а такая форма государственного устройства, как федерация, для нашей страны, на взгляд Жириновского, неприемлема.