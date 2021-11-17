Эксперт: закон о «приземлении» выведет IT-корпорации из «серой зоны»

Глава Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в очередной раз заявил о необходимости заставить иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство.

Пискарев утверждает, что на интернет-площадках зарубежных IT-корпораций по-прежнему тиражируется противоправный контент. Речь идет о пропаганде наркотиков, призывах к суициду и распространении детской порнографии.

«Вот надо заставить работающие в нашей стране иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. Отмечу, что у себя в Америке они свои законы боятся нарушать», — сказал Пискарев на пленарном заседании нижней палаты.

Сложившаяся ситуация начнет постепенно меняться с 1 января 2022 года, когда вступит в силу закон о так называемом «приземлении» зарубежных IT-корпораций в российской юрисдикции, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

«Россия, как и любое другое государство, защищая собственные интересы, должна последовательно добиваться соблюдения своих законов на собственной территории. Закон о „приземлении“ обязывает иностранные цифровые компании открывать в нашей стране свои официальные представительства. Наличие таких представительств имеет большое значение для выстраивания с IT-гигантами эффективного диалога и вывода их деятельности из „серой зоны“, в которой они находятся в настоящее время», — сказал эксперт в интервью «Ридусу».

Виноградов обратил внимание на то, что зарубежные IT-корпорации зарабатывают в России баснословные деньги, поэтому заставить их уважать местное законодательство вполне возможно.

«Все IT-компании, работающие на территории РФ, должны соблюдать национальное законодательство, выполнять судебные решения и уважать интересы российских граждан и бизнеса. В случае если иностранные компании не будут соблюдать законные требования российских властей, они могут потерять прибыль на миллиарды рублей. Закон о „приземлении“ предоставляет российским властям достаточный набор инструментов, необходимых для обуздания IT-гигантов», — заключил Вадим Виноградов.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев пообещал зарубежным IT-корпорациям, что ведомство не станет «жестить», если они не успеют открыть представительства в установленный срок.

«Мы будем договариваться. Мы это делать умеем, — заверил господин Зайцев. — Конечно же, мы ожидаем открытия представительств к 1 января. Но вместе с тем, если мы понимаем, что компания начала активные действия по исполнению закона, но есть определенные препоны, мы, безусловно, готовы рассматривать каждую конкретную ситуацию в отдельности».

Напомним, представительства обязаны будут открыть цифровые площадки, чья аудитория в русскоязычном сегменте Сети составляет более 500 тысяч человек в сутки. Компаниям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.