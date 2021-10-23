Эксперт: закон о «приземлении» IT-гигантов ориентирован на рядовых россиян

В Роскомнадзоре прошло совещание с представителями Facebook, Instagram, WhatsApp, Google и других зарубежных IT-корпораций. На встрече обсуждался закон о так называемом «приземлении» зарубежных цифровых компаний в российской юрисдикции, который вступит в силу 1 января 2022 года. Документ обязывает цифровые компании открыть в РФ свои официальные представительства.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев пообещал зарубежным IT-гигантам, что ведомство не станет «жестить», если они не успеют открыть представительства в установленный срок.



Мы будем договариваться. Мы это делать умеем, — заверил господин Зайцев. — Конечно же, мы ожидаем открытия представительств к 1 января. Но вместе с тем, если мы понимаем, что компания начала активные действия по исполнению закона, но есть определенные препоны, мы, безусловно, готовы рассматривать каждую конкретную ситуацию в отдельности.

Позиция Роскомнадзора в очередной раз демонстрирует ориентированность закона о «приземлении» на рядовых россиян, прокомментировал в интервью «Ридусу» директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«Документ принимался не ради двоения на IT-корпорации, а ради защиты цифровых прав россиян. Открытие представительств сделает прозрачной процедуру взаимодействия с интернет-платформами. Это позволит более оперативно решать различные проблемы и спорные ситуации», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Глущенко, закон обеспечит «равную налоговую нагрузку для российских и зарубежных игроков отечественного IT-рынка».

При этом иностранные корпорации не теряют доходы из-за штрафов и блокировок, а государство спокойно, что IT-компании соблюдают законы, — заключил Вадим Глущенко.

Напомним, что представительства обязаны будут открыть цифровые площадки, чья аудитория в русскоязычном сегменте Сети составляет более 500 тысяч человек в сутки. Компаниям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.