В Совфеде предложили изменить цвет или запах метанола

Правительству следует рассмотреть вопрос о денатурации метанола, чтобы он отличался по цвету или запаху от этилового спирта. С такой рекомендацией выступил Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Рекомендовать правительству РФ принять меры, направленные на усиление государственного контроля за оборотом метанола, рассмотреть вопрос о денатурации метанола для наделения его заметными отличиями (по цвету или запаху) от этанола», — приводит ТАСС текст документа.

Ранее МВД РФ предложило рассмотреть вопрос о внесении изменений в УК РФ в части наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола.

Суррогатный алкоголь. © соцсети

По данным ведомства, с июля по октябрь на территории Алтайского и Красноярского краев, республик Татарстан, Карелия, Мордовия и Чувашия, Пензенской, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга от употребления метанолсодержащих жидкостей умерли 56 человек, пишет агентство.

Как сообщал ранее «Ридус», с 7 по 14 октября этого года на территории Чкаловского района Екатеринбурга несколько лиц сбыли гражданам спиртосодержащую жидкость, которая представляет опасность для жизни. В результате от отравления метанолом скончались 18 человек. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельного алкоголя.