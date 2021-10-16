По делу о гибели людей от отравления спиртом на Урале задержаны 2 человека

После массовой гибели людей в результате отравления метанолом в Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, по горячим следам были установлены и задержаны местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

В настоящее время проверяются возможные места производства, а также сбыта суррогатной спиртосодержащей жидкости, а также устанавливается круг связей подозреваемых и срок существования их незаконного бизнеса.

Кроме того, правоохранители выясняют точное число пострадавших от «паленки».

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — цитирует «РЕН ТВ» старшего помощника руководителя регионального СК РФ Александра Шульги.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 7 по 14 октября этого года на территории Чкаловского района Екатеринбурга несколько лиц сбыли гражданам спиртосодержащую жидкость, которая представляет опасность для жизни. В результате от отравления метанолом погибли 18 человек.

По данным Readovka, задержаны 54-летний Надир Мамедов и 42-летний Армен Авитесян.



Ранее координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что незаконный розлив происходил на одном из рынков города.