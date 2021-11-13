За сутки в Петербурге привились от COVID-19 рекордное число горожан

В Петербурге установлен суточный рекорд по числу привитых от коронавируса горожан.

В пятницу, 12 ноября, в Северной столице вакцинировались почти 36 тысяч человек.

«За минувшую пятницу в городе привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации», — сообщается в телеграм-канале городского комитета по здравоохранению.

Отмечается также, что в числе привитых оказались 5 432 человек старше 60 лет.

Как известно, в начале ноября власти Петербурга объявили обязательной вакцинацию для пенсионеров, сотрудников аэропорта «Пулково», авиакомпаний и морских портов, а также для направляемых на практику студентов. Их обязали пройти полный курс вакцинации до 15 января.

Вакцинация. © Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

В результате с начала этой недели в Петербурге стал наблюдаться рост темпов вакцинации. Предыдущее рекордное число прививок за сутки — 34 335 — было зафиксировано в четверг, 11 ноября. До этого рекорд устанавливался 23 июля — тогда привились 32 999 человек.

По последним данным, в городе уже насчитывается около двух миллионов вакцинированных от коронавируса, что составляет 37% населения Петербурга.

Ранее сообщалось, что Петербург входит в список городов, на которые приходится треть от общего числа заболеваний коронавирусом в стране. Коллективный иммунитет в России составляет 48,4%, повысить этот показатель можно, если вакцинировать еще 22 миллиона жителей государства, отмечала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.



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