Законопроекты о QR-кодах внесены в Госдуму

Предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест может стать обязательным в России.

Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, предусматривается обязательное предъявление QR-кода посетителями общественных мест, однако их перечень будут определять главы регионов.

При этом законопроект не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Кроме того, согласно инициативе, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.

Еще один законопроект предполагает обязательное предъявление QR-кодов пассажирами самолетов и поездов при покупке билета. Дату начала продажи билетов по новым правилам назовут позже.

Пассажир во время регистрации на рейс в международном аэропорту Внуково. © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что для удобства проверки документов организуют взаимодействие систем бронирования и портала «Госуслуги». Проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров, приводит слова министра ФАН.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что требование предъявить QR-код на поездках и в самолетах вступит в действие с 1 февраля 2022 года, сообщает «РЕН ТВ». Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.



Голикова добавила, что закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, пишет газета «Взгляд».



Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что оформление авиабилетов по QR-коду приведет к проблемам с дешевыми билетами, которые продаются заранее. По его мнению, эту систему целесообразнее ввести при регистрации на рейс и при посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода. Он также отметил, что для QR-кодов необходим переходный период и время на тестирование.



Как сообщал «Ридус», источники из числа федеральных чиновников говорили, что в самолеты перестанут пускать без QR-кода со следующего года, затем меру планируют распространить на железнодорожный транспорт. Утверждалось, что решение по этому вопросу планируют принять к 15 ноября.