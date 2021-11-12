Законопроекты о QR-кодах внесены в Госдуму
- 12 ноября 2021, 19:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест может стать обязательным в России.
Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму.
В документе, опубликованном на сайте кабмина, предусматривается обязательное предъявление QR-кода посетителями общественных мест, однако их перечень будут определять главы регионов.
При этом законопроект не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.
Кроме того, согласно инициативе, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.
Еще один законопроект предполагает обязательное предъявление QR-кодов пассажирами самолетов и поездов при покупке билета. Дату начала продажи билетов по новым правилам назовут позже.
Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что для удобства проверки документов организуют взаимодействие систем бронирования и портала «Госуслуги». Проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров, приводит слова министра ФАН.
В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что требование предъявить QR-код на поездках и в самолетах вступит в действие с 1 февраля 2022 года, сообщает «РЕН ТВ». Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Голикова добавила, что закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, пишет газета «Взгляд».
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что оформление авиабилетов по QR-коду приведет к проблемам с дешевыми билетами, которые продаются заранее. По его мнению, эту систему целесообразнее ввести при регистрации на рейс и при посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода. Он также отметил, что для QR-кодов необходим переходный период и время на тестирование.
Как сообщал «Ридус», источники из числа федеральных чиновников говорили, что в самолеты перестанут пускать без QR-кода со следующего года, затем меру планируют распространить на железнодорожный транспорт. Утверждалось, что решение по этому вопросу планируют принять к 15 ноября.
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