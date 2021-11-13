В Госдуме рассказали, какого эффекта ожидают от законопроектов о QR-кодах

Правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах помогут значительно улучшить эпидемическую обстановку в России. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«QR-код можно получить лишь в том случае, если человек сделал прививку от коронавируса. Прививаться не надо только тем россиянам, кто имеет на руках документ о том, что он недавно переболел коронавирусом, или медотвод. Таким образом, мы ожидаем, что законопроекты правительства побудят людей более активно вакцинироваться, поскольку самый надежный способ победить пандемию — это вакцинация. Кроме того, QR-коды обеспечат разрыв цепочки заражений», — отметил Хубезов.

В Госдуме надеются, что количество заражений стремительно пойдет на спад, когда прививку от коронавируса сделают 80% населения РФ, добавил парламентарий.

При тяжелой эпидемической обстановке у нас есть только два пути: либо мы вообще всё закрываем, либо не закрываем, но в то же время стараемся максимально обезопасить людей. На мой взгляд, лучше выбрать второй вариант, — заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, что законопроекты правительства не станут регулировать работу общественного городского транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек, где продаются товары первой необходимости.

Меры, предложенные правительством, будут носить временный характер. Ожидается, что они прекратят свое действие после 1 июня 2022 года.