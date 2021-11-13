Большинство электростанций на Украине встали из-за нехватки топлива

На Украине около 60% мощностей государственных ТЭС встали из-за нехватки топлива.

Свою работу остановили 14 энергоблоков, еще шесть находятся на ремонте.

Государственные ТЭС загружены всего на 10%, а остальные остались без угля или ремонтируются.

Как сообщает «Главком», на 23 государственных ТЭС Украины нагрузку несут всего три блока.

По данным издания, на протяжении последних двух месяцев каждый второй энергоблок «Центрэнерго» — крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной части и на востоке страны — не работает из-за нехватки угля. Между тем на частных ТЭС не функционируют четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.

ТЭС © pixabay.com

Ранее Украина попросила Словакию оказать ей экстренную помощь с электроэнергией в объеме 100 мегаватт. Украинские власти были вынуждены на это пойти в связи с аварийным отключением блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС», из-за которого потребителям в этой зоне может не хватить электроэнергии.

Кроме того, в конце октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля, так как на складах находилось почти в пять раз меньше угля, чем должно быть на тот период.

Как писал «Ридус», в конце сентября Украина продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила, что запрет может быть снят, если стране не хватит запасов топлива для функционирования электростанций в осенне-зимний период.

Такое уже было прошлой зимой. Украина возобновляла импорт электроэнергии из России и Белоруссии в начале года. Минэнерго Украины тогда назвало это — вынужденной мерой из-за дефицита электроэнергии на фоне холодов. В ведомстве заявили, что Киев намерен отказаться от импорта из России и Белоруссии после присоединения к энергосистеме ЕС.