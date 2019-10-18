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В Киеве планируют отделиться от российской энергосистемы

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© pixabay.com

© pixabay.com

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев пытается принять меры по отказу от российской энергосистемы, однако в ближайшее время сделать это невозможно.

По словам чиновника, это связано с техническими соглашениями между операторами энергетических систем Украины и России.

Заместитель министра добавил, выступая в Раде во время традиционного «часа вопросов к правительству», что он надеется на создание в ближайшие три года условий для объединения с энергосистемой Европы.

Как сообщал «Ридус», в первых числах октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

В связи с этим председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на импорт российской электроэнергии.

Парламентарий тогда отметил, что украинский бюджет выиграет благодаря этой инициативе. По его словам, «есть много механизмов, как это можно регулировать».

Напомним, Украина прекратила покупать российскую электроэнергию в 2015 году.

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