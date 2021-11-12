На Алтае проверяют сообщение о смерти пациента после шутки врача

Минздрав Алтайского края проводит проверку информации о том, что пациент барнаульской больницы отказался от госпитализации и умер после неудачной шутки врача.

Дочь пациента рассказала в соцсетях, что ее отец попал в больницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на онемение ног.

По ее словам, во время обхода доктор решил пошутить и сказал мужчине, что ноги придется ампутировать, а потом он может застрелиться. Эту шутку пациент воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался, утверждает его дочь.

«Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию, — сообщили „РИА Новости“ в пресс-службе минздрава региона. — В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры».

Как писал ранее «Ридус», в «красной зоне» больницы № 1 в Нижнем Тагиле скончалась 80-летняя Софья Дегтерева. Ее сын, блогер Валентин Дегтерев заявил, что его мать убили в ковидном госпитале. По мнению блогера, она умерла не от коронавируса, а от голода. Он утверждает, что за пожилой и неходячей после инсульта женщиной не было требуемого ухода.