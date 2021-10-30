Блогер из Нижнего Тагила сообщил о смерти матери от голода в «красной зоне»

В «красной зоне» больницы № 1 в Нижнем Тагиле скончалась 80-летняя Софья Дегтерева. Ее сын — блогер Валентин Дегтерев заявил, что его мать убили в ковидном госпитале.

По его мнению, она умерла не от коронавируса, а от голода. Он утверждает, что за пожилой и неходячей после инсульта женщиной не было требуемого ухода.

«Накануне мне позвонил сотрудник больницы и рассказал, что ей за девять дней дали три ложки супа и чуть-чуть воды. Она сама есть не могла, ее надо было через зонд кормить, а у них на это ни сил, ни времени, ни интереса нет», — рассказал URA.RU Дегтерев.

По его словам, когда он привез мать в больницу, она была еще в сознании и тихо говорила, но в палате уже не отвечала ему по телефону. Дегтерев просил пустить его в отделение, чтобы ухаживать за ней, но ему запретили.

«Это как история с парнем из Томска, который проник в „красную зону“, чтобы ухаживать за бабушкой. Вот только я не сумел туда попасть. Костюм я бы нашел, но там везде кодовые замки», — объяснил блогер в интервью изданию.

Дегтерев убежден, что причиной смерти матери стал не коронавирус, а истощение. «Она умерла с голоду и от обезвоживания, — утверждает он. — Температура у нее была 36,0, сатурация держалась 98 — 99%, если бы ее кормили — могла бы выжить». Когда же сатурация опустилась до 88%, ее не перевели в реанимацию, и она умерла в обычной палате, рассказал блогер.

Ранее «Ридус» писал о том, что жителю Томска пришлось три дня ухаживать за своей бабушкой в «красной зоне», поскольку, как он утверждает, сотрудники медучреждения бросили пациентов на произвол судьбы. По его словам, пациентов в госпитале не лечат, не меняют подгузники. Его родственница попала в больницу после того, как врачи скорой помощи диагностировали у нее пневмонию. Женщина «должна быть на кислороде», однако кислородная трубка оказалась на лбу, ее никто не поправлял.

В результате молодого человека уволили с работы. По его словам, ему также звонили со скрытого номера и угрожали.

Он поехал добиваться справедливости в Москву, где и узнал о смерти бабушки, сообщает «РЕН ТВ».

В настоящее время проводится проверка по фактам его обращения в СК РФ, в администрацию президента и прокуратуру.