РСТ предложил не запрашивать QR-коды при оформлении авиабилетов

Оформление авиабилетов по QR-коду приведет к проблемам с дешевыми билетами, которые продаются заранее, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его мнению, эту систему целесообразнее ввести при регистрации на рейс и при посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода.

Горин также отметил, что для QR-кодов необходим переходный период и время на тестирование. Он предложил на время испытания системы разрешить перелеты с ПЦР-тестами, иначе может сократиться число перевозок по России. При этом на международных рейсах система QR-кодов используется уже давно, добавил он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, вице-президент РСТ считает необходимым разрешить перелеты людям, получившим одну дозу вакцины. Он также выступил за сохранение права покупки и возврата билета без штрафа в течение «хотя бы 30 дней».

QR-код © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В лоукостере «Победа» поддержали инициативу введения QR-кодов в транспорте. «Если такие требования поступят, то безусловно мы будем выполнять их где это возможно», — рассказал в интервью «РЕН ТВ» Стариков официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Ранее сообщалось, что правительство разработало законопроекты, которые дадут право региональным властям вводить систему QR-кодов на междугородных и международных авиа- и железнодорожных рейсах.



Ранее источники из числа федеральных чиновников говорили, что в самолеты перестанут пускать без QR-кода со следующего года, затем меру планируют распространить на железнодорожный транспорт. Утверждалось, что решение по этому вопросу планируют принять к 15 ноября.

