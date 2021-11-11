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РСТ предложил не запрашивать QR-коды при оформлении авиабилетов

Георгий Самсонов
Пассажир во время регистрации на рейс в международном аэропорту Внуково.

Пассажир во время регистрации на рейс в международном аэропорту Внуково.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Оформление авиабилетов по QR-коду приведет к проблемам с дешевыми билетами, которые продаются заранее, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его мнению, эту систему целесообразнее ввести при регистрации на рейс и при посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода.

Горин также отметил, что для QR-кодов необходим переходный период и время на тестирование. Он предложил на время испытания системы разрешить перелеты с ПЦР-тестами, иначе может сократиться число перевозок по России. При этом на международных рейсах система QR-кодов используется уже давно, добавил он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, вице-президент РСТ считает необходимым разрешить перелеты людям, получившим одну дозу вакцины. Он также выступил за сохранение права покупки и возврата билета без штрафа в течение «хотя бы 30 дней».

QR-код © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

QR-код © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В лоукостере «Победа» поддержали инициативу введения QR-кодов в транспорте. «Если такие требования поступят, то безусловно мы будем выполнять их где это возможно», — рассказал в интервью «РЕН ТВ» Стариков официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Ранее сообщалось, что правительство разработало законопроекты, которые дадут право региональным властям вводить систему QR-кодов на междугородных и международных авиа- и железнодорожных рейсах.

Ранее источники из числа федеральных чиновников говорили, что в самолеты перестанут пускать без QR-кода со следующего года, затем меру планируют распространить на железнодорожный транспорт. Утверждалось, что решение по этому вопросу планируют принять к 15 ноября.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:12

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    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:12

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.